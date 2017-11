Qui succèdera au cardinal André Vingt-Trois ?

Le 7 novembre, le cardinal archevêque de Paris a atteint l’âge canonique de 75 ans. Il est donc démissionnaire comme le prévoit le droit récent de l’Eglise. La Croix spécule sur les successeurs du cardinal. Le nonce apostolique et les évêques membres du Conseil permanent de la conférence épiscopale ont établi la terna, cette liste de trois noms envoyée au pape pour l’aider à faire son choix. Mais le pape François peut aller choisir encore quelqu’un d’autre.

La Croix donne son souhait le plus cher :

personne n’exclut une surprise venue d’un « outsider » choisi par le pape François contre toute attente, comme un religieux hors de l’épiscopat français.

Décryptage : il s’agit du jésuite François-Xavier Dumortier. Né le 4 novembre 1948 à Levroux enFrance, il est entré dans la Compagnie de Jésus à l’âge de 25 ans, après des études de sciences politiques à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et de droit à l’Université Panthéon-Assas Paris II où il a obtenu un D.E.A. avec une spécialisation en philosophie du droit. Comme jeune jésuite, il étudie la philosophie et la théologie au Centre Sèvres à Paris, puis à la Weston Jesuit School of Theology à Cambridge Massachusetts. Ordonné prêtre en 1982, il prononce ses derniers voeux dans la Compagnie de Jésus en 1990. Durant 20 ans, il a enseigné la philosophie, principalement la philosophie morale, au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Philosophie et de Théologie en France. Il y fut Directeur du deuxième cycle d’études théologiques et philosophiques de 1991 à 1997 puis Président du Centre de 1997 à 2003. En 2003, il fut nommé Provincial de France, charge qu’il a exercée jusqu’en août 2009. Il est considéré par Golias comme un « jésuite d’ouverture »… Il avait été pressenti en 2008 pour la succession de Mgr Gérard Defois comme archevêque de Lille. Alors sans succès. Mais le voici de nouveau disponible pour un siège épiscopal. Celui de Chartres, de Dax… ?

