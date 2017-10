Succès du pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes

Le district de France de la Fraternité Saint-Pie X organise son pèlerinage annuel à Lourdes. Cette année, il a lieu le 21, 22 et 23 octobre 2017.

Comme cela est indiqué par le site officiel officiel de la Fraternité Saint-Pie X, ce pèlerinage est organisé

en action de grâce pour la foi reçue et conservée en ces temps difficiles, et pour supplier le Ciel de rester fidèle au combat de la Tradition. Pour le règne du Christ Roi, pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, pour la sainte Église catholique et romaine.

Voici quelques photos de la messe célébrée le samedi 21 octobre dans la basilique Saint-Pie X de Lourdes par l’abbé Troadec:

On notera, à nouveau, le bon accueil des autorités du sanctuaire de Lourdes qui ont rendu possible ce pèlerinage et les célébrations.

SOURCE – FSSPX.NEWS