Vidéo : “Le Club des hommes en noir” est de retour…

Imaginée par Philippe Maxence, l’émission Le Club des hommes en noir fut un des programmes parmi les plus novateurs et les plus toniques de Radio Courtoisie et, sans doute, aussi l’une des plus regrettées par les auditeurs… Pendant des années, Philippe Maxence sut réunir et “gérer” un groupe de prêtres – les abbés Claude Barthe, Grégoire Celier (FSSPX), Guillaume de Tanoüarn (IBP), Christian-Philippe Chanut (prêtre du diocésain) qui, rappelé à Dieu, fut remplacé par le R.P. Jean-François Thomas, S.J. –, groupe auquel Philippe Maxence pria Daniel Hamiche, le laïc vêtu aussi de noir, de venir s’associer. Philippe Maxence a eu l’excellente idée de faire revivre ce Club des hommes en noir : cette fois-ci non pas à la radio, mais en vidéo grâce aux moyens techniques que L’Homme Nouveau a acquis mais qui restent, bien sûr à améliorer – et, pour ce faire, votre aide sera toujours la bienvenue (voir ici). Une première émission vient d’être mise en ligne et elle traite essentiellement, pendant une cinquantaine de minutes, de la crise de l’Église dans le contexte des scandales à répétition qui secouent l’Église aux États-Unis (affaire McCarrick, rapport du Grand Jury de Pennsylvanie, “bombe” Vigano…). Une émission à voir et des débats à écouter…