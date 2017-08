Acte de consécration de la Russie par les évêques de la Fraternité Saint-Pie X au Cœur immaculé de Marie

Les trois évêques de la Fraternité Saint-Pie X ont procédé à la consécration de la Russie au Coeur immaculé de Marie le dimanche 20 août 2017. Cet acte de consécration à été prononcé par Son Excellence Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, et par NN.SS. Bernard Tissier de Mallerais et Alfonso de Galarreta.

Voici le texte de l’acte de consécration :

Prosternés au pied de votre trône de grâce, ô Reine du Très Saint Rosaire, nous nous proposons d’accomplir autant qu’il est en nous les demandes que vous avez exprimées en venant, il y a cent ans, nous apparaître sur cette terre.

Les abominables péchés du monde, les persécutions dirigées contre l’Eglise de Jésus-Christ, plus encore l’apostasie des nations et l’abandon des âmes chrétiennes, l’oubli enfin de votre maternité de grâce par le grand nombre, accablent votre Cœur douloureux et Immaculé, si uni dans sa Compassion aux souffrances du Sacré-Cœur de votre divin Fils.

Afin de réparer tant de crimes, vous avez demandé l’établissement de la dévotion réparatrice à votre Cœur Immaculé ; et dans le but d’arrêter les fléaux de Dieu que vous prédisiez, vous vous êtes faite la messagère du Très Haut pour requérir du Vicaire de Jésus-Christ, uni à tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à votre Cœur Immaculé. Hélas, on n’a pas encore tenu compte de votre message.

C’est pourquoi, afin d’anticiper sur l’heureux jour où le Souverain Pontife accèdera enfin aux requêtes de votre divin Fils, sans Nous attribuer une autorité qui ne nous appartient pas, mais par une humble supplication adressée à votre Cœur Immaculé, en Notre titre d’évêque catholique, pénétré de sollicitude pour le sort de l’Eglise universelle et uni à tous les prêtres et croyants fidèles, Nous sommes résolus à répondre pour Notre part aux demandes du Ciel.

Daignez donc, ô Mère de Dieu, agréer en premier lieu l’acte solennel de réparation que Nous présentons à votre Cœur Immaculé pour toutes les offenses dont, avec le Sacré-Cœur de Jésus, il est accablé de la part des pécheurs et des impies.

En second lieu, Nous donnons, livrons et consacrons, autant qu’il est en notre pouvoir, la Russie à votre Cœur Immaculé : Nous vous supplions, dans votre maternelle miséricorde, de prendre cette nation sous votre puissante protection, d’en faire votre domaine où vous régniez en Reine, une terre d’élection et de bénédiction. Nous vous conjurons de vous soumettre si bien cette nation qu’elle devienne un nouveau royaume pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, un nouvel héritage pour son doux sceptre. Que revenue aussi de son ancien schisme, elle retourne à l’unité de l’unique bercail du Pasteur éternel, et que soumise ainsi au Vicaire de votre divin Fils, elle devienne un ardent apôtre du Règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur toutes les nations de la terre.

Nous vous supplions de plus, ô Mère de miséricorde, par ce miracle si éclatant de votre toute puissance suppliante, de manifester au monde la vérité de votre médiation universelle de grâce. Daignez enfin, ô Reine de la paix, apporter au monde la paix que le monde ne peut donner, la paix des armes et la paix des âmes, la paix du Christ dans le Royaume du Christ, et le Royaume du Christ par le règne de votre Cœur Immaculé, ô Marie ! Amen.

SOURCE – FSSPX.NEWS