Bénédiction de l’hôtellerie de Chéméré-le-Roi

Ce samedi 7 octobre 2017, il y avait beaucoup de Monde au couvent de Chéméré-le-roi. Dans ce petit village de la Mayenne, le couvent Saint-Thomas d’Aquin s’agrandissait d’une nouvelle hôtellerie, en cours d’achèvement. On pouvait retrouver toute la communauté de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et des fidèles venus de toute la France. L’évêque de Laval, Mgr Scherrer, a procédé à la bénédiction. Mais avant de bénir les lieux, il a prononcé une allocution touchante. Il a cité ce que le pape Benoît XVI avait déclaré en 2011 aux chartreux de Calabre: “les monastères servent à purifier l’environnement d’une autre manière”. “Avec les prieurés, l’Église constitue cette Église des puits”, a également affirmé l’évêque de Laval. Les nombreux amis de Chéméré-le-Roi ont pu visiter la nouvelle hôtellerie qui accueillera les retraitants, mais aussi des prêtres et des religieux. Tout évêque pourra même être accueilli. Des pierres qui prêchent ? Mieux que cela: un projet qui avance. Et sérieusement.

Voici quelques photos de cette mémorable journée :