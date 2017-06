En Marche jette le masque

Ces derniers jours, on a pu entendre et voir certains députés élus dans le cadre de La République En Marche (LREM) prendre positions. Sur la question des points non-négociables, il ne fallait pas s’attendre à des surprises. Mais c’est toujours une clarification de voir où les intéressés vont. Veuillez juger.

À commencer par le grand organisateur lui-même, Emmanuel Macron, qui déclare, dans un tweet écrit pour la Marche des fiertés, que “la France est arc-en-ciel. Nous sommes riches de nos diversités, soyons en fiers !” Le grand manitou vient de s’exprimer. Cela peut réveiller ceux qui avaient quelques doutes. Qu’ils se rassurent: la grande casse sociétale n’a pas l’intention de s’arrêter. Par ailleurs, on ne voit pas comment elle s’arrêterait: certainement pas par la disparition du PS et par l’effondrement de François Hollande. Avis aux bourgeois qui n’ont pas compris que prendre le portefeuille et le patrimoine comme l’étalon suprême des choix fait oublier les priorités. Le réel, lui, offre toujours un cruel, très cruel démenti.

De même, Sylvain Maillard, député élu au premier tour dans la circonscription de Paris (1er, 2ème, 8ème et une grande partie du 9ème arrondissements de Paris), a fait allégeance par sa participation à la Marche des fiertés ! On pouvait aussi reconnaître Stanislas Guérini, député LREM élu dans la 3ème circonscription de Paris (une moitié du 17ème arrondissement de Paris et une petite partie du 18eme arrondissement).

Dans l’émission Face aux chrétiens, Stanislas Guérini s’était récemment déclaré en faveur pour l’ouverture de la PMA à toutes les femmes – y compris dans les couples de femmes – et ce, au nom de la lutte contre l’hypocrisie…

En marche vers le sociétal à tous crins ? Après l’euphorie post-présidentielle et l’onction législative des 11 et 18 juin derniers, le renouvellement des attaques anthropologiques ? Bref, tout se fait rapidement. “En même temps”, pour reprendre une expression fétiche… Mais sûrement. Hélas. Il ne faudra pas compter sur une opposition politique morcellée et discréditée par un rouleau compresseur terriblement efficace.