Prises de soutane à Flavigny

Le 2 février 2018, à Flavigny, lors de la fête de la Présentation de Jésus au Temple et de la Purification de la sainte Vierge, 16 séminaristes (12 Français, 1 Camerounais, 1 Canadien, 1 Italien et 1 Suisse) ont reçu l’habit ecclésiastique des mains de Mgr Alfonso de Galarreta. Outre les familles des séminaristes, on pouvait noter la présence de séminaristes d’Écône et d’une trentaine de prêtres, mais également d’élèves des écoles tenues par la Fraternité Saint-Pie X.

Photos : reproduction avec l’aimable autorisation du site fsspx.news