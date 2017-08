Succès du Pèlerinage de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X à Fatima

Ne serait-ce que du point de vue de la fréquentation, la commémoration par les évêques, les prêtres et les fidèles liés à la Fraternité Saint-Pie X des apparitions de Notre Dame à Fatima a été un véritable succès. Ainsi, à Os Valinho, on a dénombré, au total, 10 000 fidèles. Prêtres et religieux étaient nombreux, soit environ 300 personnes présentes. Et cette fois-ci, il faut noter le très bon accueil des autorités diocésaines réservé à la Fraternité Saint-Pie X.

Le succès de ce rassemblement, sur les lieux où la Sainte Vierge est apparue cent auparavant presque jour pour jour, peut être tenu pour un signe fort. On notera aussi le rappel par Mgr Bernard Fellay des propos de Benoît XVI, qui avait souligné que les messages de Notre Dame à Fatima étaient particulièrement actuels.

SOURCES – Le Salon Beige et FSSPX. NEWS