160e anniversaire des apparitions à Lourdes

Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous se rend au lieu-dit Massabielle pour y chercher du bois. Elle est accompagnée de sa soeur Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors qu’une «Dame», toute de blanc vêtue, lui apparaît. L’Immaculée Conception, c’est ainsi qu’elle se fait connaître auprès de Bernadette le 25 mars 1858. Elle lui apparaîtra dix-huit fois en tout, entre le 11 février et le 16 juillet 1858.

160 ans plus tard, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes célèbre cette fête d’une manière solennelle, présidée par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire du synode des évêques. Plus de 20 000 pèlerins sont attendus, et environ 500 prêtres.