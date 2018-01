19 évêques étaient à Pontmain le 2 janvier

Sur les 23 annoncés, 4 ont finalement été retenus :

Chers frères et sœurs dans le Christ, 23 évêques de France ont souhaité vivre une démarche de pèlerinage ici, à Notre-Dame de Pontmain. Certains sont déjà venus prier dans cette basilique, d’autres y viennent pour la première fois. Tous nous sommes impressionnés par la simplicité et la beauté du message de l’apparition de la Vierge, ici, à Pontmain, le 17 janvier 1871. Les villageois craignaient l’arrivée des prussiens. Ce dimanche-là, ils priaient pour les 38 jeunes hommes du village partis au front et dont ils n’avaient plus eu de nouvelles. Et voici que des enfants du village voient l’apparition d’une dame, dans laquelle ils vont reconnaître la Vierge Marie et ils prennent connaissance du message, à la fois très simple mais qui va à l’essentiel : « Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher ». Appel à la prière, à la confiance, à la contemplation du cœur miséricordieux du Christ ! C’est pour répondre à ces appels de la Vierge que nous sommes venus prier aujourd’hui dans ce sanctuaire. Nous nous présentons au Seigneur et nous lui confions, par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, chacun de nos diocèses, notre Église qui est en France, notre pays la France. Que le Seigneur nous donne d’être ces disciples missionnaires, joyeux d’annoncer l’Évangile, ces artisans de paix, de solidarité et de réconciliation, ces défenseurs de la dignité de la vie de tout être humain. Comme nous y invite Notre-Dame de Pontmain, confions-nous au cœur miséricordieux du Christ, au cœur de celui qui se laisse toucher. Accueillons son pardon en reconnaissant devant lui que nous sommes pécheurs.