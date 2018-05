2 vicaires généraux pour le diocèse de Nantes

Jeudi 17 mai, Mgr Jean-Paul James a annoncé des changements, au 1er septembre, dans le gouvernement du diocèse.

« Pour envisager le nouveau gouvernement avec des moyens plus réduits, j’ai fait le choix de m’appuyer sur des personnes qui connaissent déjà leur fonction. Riches de leur expérience, elles ont accepté de prolonger pour un temps leur mission et de lancer de nouvelle manières de fonctionner ».

Deux vicaires généraux sont nommés. Ils se réuniront chaque semaine avec Mgr James :

Père Benoît Bertrand pour les zones pastorales de Nantes-Centre, Nantes-Nord, Sillon, Presqu’île guérandaise, Chateaubriant, Erdre-Loire.

Père François Renaud pour les zones pastorales de Nantes-Est, Nantes-Ouest, Nantes-Sud, St Nazaire- Brière, Pays de Retz, Vignoble.

Tous les mois environ, un conseil épiscopal élargi à quelques délégués épiscopaux se réunira. En plus de l’évêque et des deux vicaires généraux, il comprendra :

Madame Yolaine Brouillet , déléguée épiscopale à l’initiation et à la formation chrétiennes,

Monsieur Xavier Brunier , diacre, délégué épiscopal pour la diaconie,

Madame Anne Crosnier, déléguée épiscopale pour la pastorale de la santé,

Monsieur Yves Pittard , délégué épiscopal pour le département « dialogue, culture et société »,

, délégué épiscopal pour le département « dialogue, culture et société », Madame Véronique Delbende, déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles.

Ce conseil accompagnera la vie et la mission des responsables des services, mouvements, communautés et aumônerie du diocèse. Avec les autres conseils de l’évêque il réfléchira et élaborera les orientations diocésaines. Les autres délégués épiscopaux ou diocésains participeront à ce conseil de manière plus ponctuelle dans l’année, ainsi qu’à la session de Monval. La prochaine session sera consacrée au gouvernement du diocèse, dans ses nouvelles modalités.