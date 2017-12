3 jours de prière pour la pluie

Alors que l’eau vient à manquer, Mgr Xavier Malle invite les chrétiens du diocèse de Gap à trois jours de prière pour la pluie, les 8, 9 et 10 décembre :

Chers diocésains,

À l’heure où je vous écris, le ciel de notre grande région PACA est bleu, alors qu’il pleut partout ailleurs en France. Peut-être pleuvra-t-il enfin quand vous lirez ces lignes. Mais l’urgence me semble telle que je juge utile de vous parler de la sécheresse, encouragé par une habitante du Lautaret qui m’a envoyé une lettre le 21 novembre dernier, me demandant de prendre une initiative de prière.

Aussi, après avoir consulté le Conseil épiscopal, je vous propose une grande prière pour la pluie. Dans le missel que le prêtre utilise pour célébrer la messe, il y a justement une messe « pour demander la pluie ».

Le temps propice de la prière pour la nature a souvent été le temps des rogations, les trois jours avant le Jeudi de l’Ascension. Mais aujourd’hui la situation automnale est exceptionnellement périlleuse pour notre région et nous ne pouvons pas attendre. Je vous invite donc à trois jours de prière pour « demander la pluie », les 8, 9 et 10 décembre prochain.

La bible retentit d’appel à Dieu en période de sécheresse, et d’action de grâce devant ces prières exaucées. Par exemple, dans le psaume 64 :

« Tu visites la terre et tu l’abreuves,

tu la combles de richesses ;

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :

tu prépares les moissons. » (Psaume 64, verset 10)

Aussi, pour pouvoir prier ce psaume en vérité, je vous demande d’élever vers le Créateur une prière fervente pour demander la pluie. Vous trouverez ci-après des compléments importants sur cette initiative de prière.

J’ajoute que prier pour que vienne la pluie c’est – par voie de cohérence – réfléchir à nos pratiques quotidiennes de consommation d’eau et aussi aux choix d’alimentation, de transport, de chauffage qui participent au dérèglement climatique. Nous sommes alertés très souvent sur les incidences de notre style de vie sur ce dérèglement. Et si nous prions en vérité pour que vienne la pluie, l’Esprit nous donnera assez d’imagination et de persévérance pour avoir une pratique quotidienne de respect de la création. Le Dieu que nous prions, le Dieu de l’Alliance, nous a voulu partenaires de son œuvre de création ; et par la prière, par le cri que nous lui adressons, nous ne nous exemptons pas de nos responsabilités, de nos vigilances.

Un grand merci à chacun,

Votre évêque, + Mgr Xavier Malle