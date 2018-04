Le diocèse de Paris se mobilise pour aider chacun à comprendre les enjeux de la révision de la loi bioéthique : « Comment s’informer et se former ».

Le diocèse organisera 5 soirées bioéthiques en présence de Mgr Aupetit dont une à la paroisse Saint Léon jeudi 3 mai à 20h30.

Ouvertes à toutes et tous, catholiques ou non, cette soirée sera introduite et conclue par Mgr Aupetit et conduite par plusieurs intervenants.

1, place du cardinal Amette 75015 Paris