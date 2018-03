4258 baptêmes d’adultes à Pâques

De Mgr Olivier Leborgne, Évêque d’Amiens, Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat :

À l’occasion de la fête de Pâques, 4258 adultes seront baptisés dans la foi catholique cette année en France. De tous âges mais majoritairement entre 18 et 35 ans, de toutes origines sociales et culturelles, ils cheminent en Église depuis plusieurs mois ou plusieurs années et se préparent à recevoir les trois « sacrements de l’initiation », baptême, confirmation, eucharistie.

Dieu parle au cœur d’hommes et de femmes qui viennent parfois d’aires culturellement très éloignées de l’Église. A un moment de leur vie, souvent touchant à la vie (naissance ou accompagnement des enfants), l’amour ou la mort, de manière subite ou progressive, ils ont fait une expérience qu’ils ont pu progressivement nommer : celle de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, dans le souffle de l’Esprit.

Dieu ne cesse de parler. Dans une société qui ne sait plus toujours honorer la dimension spirituelle de la personne humaine, par les catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur du monde, comme un don. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire. Et pourquoi pas Celui qui parle à travers eux.

Belle montée vers Pâques !