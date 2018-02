574 000 € de subventions épiscopales pour le MRJC, c’est trop !

Une pétition a été lancée sur la plateforme CitizenGo pour réclamer à l’épiscopat français la suppression des subventions au MRJC :

Monseigneur,

Depuis plusieurs semaines le MRJC est à l’origine de nombreuses polémiques. Après avoir critiqué les participants à la marche pour la vie, le MRJC s’engage pour la théorie du genre en organisant un “weekend de formation militant” sur le genre. L’écriture inclusive est appliquée.

Or, le MRJC a reçu en 2016 plus de 570 000 € de subventions épiscopales pour promouvoir un message contraire à celui de l’Église catholique.

Les propos de Monseigneur Ginoux sont excellents “je ne reconnais plus le MRJC comme un mouvement de l’Église catholique et, comme évêque, je ne lui donnerai aucune aide financière ou matérielle. Quant à lui laisser former des jeunes, je ne m’y risquerai pas.”

À l’instar de Monseigneur Ginoux, nous attendrions de la CEF une “condamnation” du mouvement MRJC, ainsi que l’arrêt des subventions.

Je vous prie d’agréer, Monseigneur, l’expression de ma plus respectueuse considération.