6 évêques français pour les ordinations de la Communauté Saint-Martin

Le 23 juin seront célébrées en la Basilique d’Evron (Mayenne) 17 ordinations sacerdotales et diaconales pour la Communauté Saint-Martin (CSM) par son Excellence Monseigneur Luigi Ventura, Nonce Apostolique en France, entouré de l’évêque de Taichung, Mgr Martin Su, et de plusieurs évêques de France :

Mgr Thierry Scherrer ,

, Mgr Marc Aillet ,

, Mgr Jean-Marc Eychenne ,

, Mgr Jean-Claude Boulanger ,

, Mgr Francis Bestion

Mgr Jean-Pierre Batut.

Ces 8 prêtres et 9 diacres seront ensuite envoyés dans 12 diocèses en France.

La CSM comptera ainsi 115 prêtres et diacres envoyés dans 22 diocèses : ils assureront la charge de 34 secteurs paroissiaux, 4 internats et 2 sanctuaires (Lourdes et Montligeon). Actuellement plus de 100 séminaristes ainsi 26 jeunes en propédeutique suivent leur formation en la Maison Mère d’Evron. En septembre 2018, la Communauté Saint Martin s’implantera dans un nouveau diocèse, celui d’Amiens. En 2017 elle s’était implantée dans deux nouveaux diocèses : en Arles et à Brive. Près d’une trentaine de diocèses sont actuellement en attente.