67 prêtres diocésains ordonnés en 2018

Pour compenser la faiblesse du nombre d’ordinations cette année, la Conférence des évêques de France a comptabilisé en plus les prêtres des communautés diverses et variées, y compris traditionalistes ayant leur siège en France. Ainsi l’Institut du Bon Pasteur est comptabilisé (2 Français sur les 4 ordonnés), mais pas la Fraternité Saint Pierre. Pourtant, ces prêtres ne sont pas tous français, comme à la Communauté Saint-Jean, et pourront exercer leur ministère à l’étranger.

105 prêtres seront ordonnés ; 67 d’entre eux seront ordonnés prêtres diocésains sans appartenir à d’autres institutions et 38 se répartissent comme suit :

8 de la Communauté Saint-Martin

7 de la Communauté de l’Emmanuel

4 de l‘Institut du Bon Pasteur

4 du Chemin Néo catéchuménal

3 des Missions Étrangères de Paris

3 de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (Rédemptoristes)

2 de la Fraternité Eucharistein

1 de la Société des Prêtres de Saint-Jacques

1 de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II

1 de la Société des Missionnaires de la Divine Miséricorde

1 de la Fraternité Thomas Becket

1 de la Congrégation de la Mission (Lazaristes)

1 de la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes)

1 Missionnaire de la Sainte Famille

Ainsi que 20 prêtres religieux :