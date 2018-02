70e miracle reconnu à Lourdes

Ce dimanche 11 février 2018, Fête de Notre-Dame de Lourdes et XXVIe Journée Mondiale du Malade, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, a déclaré le caractère miraculeux de la guérison de Sœur Bernadette Moriau. C’est la 70e guérison de Lourdes reconnue miraculeuse par l’évêque du diocèse du lieu où réside la personne guérie.

La guérison de Soeur Bernadette Moriau, religieuse de la congrégation des franciscaines oblates du Sacré-Coeur de Jésus, intervenue le 11 juillet 2008 après son pèlerinage à Lourdes, est officiellement le 70e miracle attribué à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes. C’est une joie immense pour toute l’Eglise car “cette guérison nous redit la présence aimante et agissante de Notre Dame dans la vie des fidèles qui, comme elle, veulent se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et la mettre en pratique”, explique Mgr Jacques Benoit-Gonnin.

Sœur Bernadette Moriau est née le 23 septembre 1939 dans le Nord de la France. A 19 ans, elle entre au Couvent de Nantes dans la congrégation des Sœurs franciscaines Oblates du Sacré-Cœur de Jésus. Elle obtint son diplôme d’infirmière en 1965.

En 1966, elle a 27 ans lorsque débutent des douleurs lombo-sciatiques. Quatre interventions chirurgicales et des traitements se succéderont sans bénéfice net. En 1975 elle ne peut plus exercer son métier d’infirmière. Des déficits neurologiques apparaissent en 1987, réduisant nettement son périmètre de marche. Les traitements médicaux se montrent quasi impuissants. Un neurostimulateur médullaire est mis en place en 1992 et elle doit débuter un traitement morphinique en 1994. Des troubles sphinctériens apparaissent dès 1998. Le corset rigide cervico-lombaire porté à partir de 1999 devient permanent. En 2005 son pied gauche se transforme en équin nécessitant une attelle.

En juillet 2008, elle participe au Pèlerinage de son diocèse à Lourdes et reçoit le Sacrement des malades. Elle revient dans le même état et même aggravé par la fatigue du voyage.

Le 11 juillet 2008, alors qu’au même moment se déroule la Procession Eucharistique à Lourdes, elle est dans la Chapelle de sa Communauté pour une heure d’Adoration. Vers 17h45, elle revit, dans son cœur, un moment fort vécu dans la Basilique Saint Pie X, lors de la bénédiction des malades avec le Saint Sacrement. C’est alors qu’elle ressent une sensation inhabituelle de relâchement et de chaleur dans tout son corps. Elle perçoit comme une voix intérieure qui lui demande d’enlever l’ensemble de ses appareils, corset et attelle. Elle constate alors que son pied est revenu dans sa position normale et qu’elle peut à nouveau le bouger. Tous les troubles sphinctériens disparaissent et elle interrompt le jour même tout traitement anti-douleur ainsi que le neurostimulateur médullaire.

De nouveaux examens médicaux, des expertises et trois réunions collégiales à Lourdes en 2009, 2013 et 2016, ont permis au Bureau des Constatations Médicales de constater collégialement, le 7 juillet 2016, le caractère imprévu, instantané, complet, durable et inexpliqué de la guérison. Le 18 novembre 2016 à Lourdes, lors de sa réunion annuelle, le CMIL (Comité Médical International de Lourdes) confirme « la guérison inexpliquée, dans l’état actuel des connaissances scientifiques ».

Extrait du témoignage de Soeur Bernadette :