A propos de l’abbé Gurvann

Communiqué de Mgr Marceau, évêque de Nice :

Allouis Gurvann, membre de la Communauté religieuse du Chemin Neuf, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grasse, le 21 février 2018, à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour agressions sexuelles sur majeurs, concernant des faits commis sur une durée de 3 mois, entre décembre 2013 et février 2014.

Dès connaissance des faits, la communauté religieuse à laquelle il appartient l’a immédiatement éloigné de son lieu d’activité, et son supérieur l’a suspendu de son ministère de prêtre. Dès mon arrivée à Nice en mai 2014, ayant eu connaissance des faits et des sanctions canoniques prises à son encontre par son supérieur, j’ai reçu à leur demande les familles des plaignants. Je les ai longuement écoutées, les assurant de ma compassion, et leur ai exprimé tous mes regrets pour ce qu’elles avaient subi de la part d’un prêtre.

Depuis, la justice a suivi son cours. Au nom de la communauté catholique des Alpes-Maritimes et comme évêque, je renouvelle mon plein soutien aux victimes.