A quoi sert le denier du diocèse de Rennes ?

Selon le diocèse, il sert à financer :

le traitement des prêtres et religieux

leurs cotisations maladie et retraite

les maisons pour les prêtres retirés

la formation des séminaristes

les salaires des employés de paroisse et de presbytère

les salaires des laïcs en mission pastorale.

Le denier n’est pas suffisant, et il ne couvre qu’une partie importante des charges. Les diocèses, les paroisses et les prêtres ont d’autres ressources, principalement les quêtes, les offrandes de cérémonie et les offrandes de messes, et les legs et donations. C’est l’ensemble de ces recettes qui permet financer l’ensemble des besoins pastoraux de l’Église. Mais le denier en constitue la part la plus importante dans la quasi-totalité des diocèses. Les autres ressources de l’Église : la quête paroissiale, le casuel, les offrandes de messe, les legs, donations et assurances-vie.

La diocèse de Rennes rétribue 56 laïcs. Quelles sont leurs missions ? Y aurait-il un permanent du MRJC ?