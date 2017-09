Adoration perpétuelle dans le diocèse de Saint-Etienne

Mgr Sylvain Bataille souhaite la mise en place d’une Adoration eucharistique continue à la Maison diocésaine.

Pourquoi une Adoration continue à la Maison diocésaine ?

“La Maison diocésaine ne doit pas seulement être un lieu administratif, juridique et de formation. Il est indispensable que ce soit également un lieu où l’on prie, un lieu spirituel. L’évêché se doit d’être aussi un lieu de prière et d’adoration. L’adoration est au cœur de la Nouvelle évangélisation. Adoration et évangélisation sont étroitement liés. On doit rappeler que c’est le Christ qui est à la tête du diocèse”.

De quelle façon ?

“En permanence, quelqu’un à la chapelle de l’évêché prie pour celles et ceux qui portent la maison diocésaine, le diocèse, pour celles et ceux qui agissent sur le terrain. C’est un véritable pari que nous faisons, mais c’est aussi une dynamique, un bel enjeu. Il s’agit de mettre le diocèse en mouvement. Nous voulons créer un mouvement spirituel et emmener le plus grand nombre de personnes possible, même des ados ! Il est important de se pencher sur une pédagogie de l’Adoration auprès des jeunes, à une époque où ceux-ci sont très attirés par la méditation”.