« Je vous annonce une bonne nouvelle… » en 8 langues

Message de Mgr Pascal Delannoy, évêque du diocèse de Saint-Denis-en-France, pour Noël 2017. Un message traduit en 8 langues pour rejoindre les diverses communautés présentes dans le diocèse de Saint-Denis.

Elle paraît bien triste cette nuit où le Christ naît dans une mangeoire d’animaux. Depuis plusieurs jours, des familles ont quitté leur domicile afin que chacun, selon l’ordre de l’empereur Auguste, se fasse recenser dans sa ville d’origine. Rien d’étonnant alors à ce que les auberges soient prises d’assaut et que Marie et Joseph n’aient trouvé pour seul refuge qu’une étable ! La tristesse de cette nuit, c’est aussi celle de ces familles dont l’un des membres est exclu de la société parce que, aveugle, boiteux, lépreux, sourd… La tristesse de cette nuit, c’est enfin celle d’un peuple qui subit depuis trop longtemps le poids de l’occupation romaine.

C’est au cœur de cette nuit que l’ange du Seigneur ose dire aux bergers : « Je vous annonce une bonne nouvelle… » (Luc 2, 10). Cette bonne nouvelle, c’est la naissance du Sauveur qui, déjà, est lumière au cœur des ténèbres (cf. Luc 2, 9). Avec lui, les aveugles retrouveront la vue, les boiteux marcheront, les lépreux seront purifiés, les sourds entendront, les morts ressusciteront, les pauvres recevront la Bonne Nouvelle… (cf. Luc 7, 22).

Dans notre monde aujourd’hui, la rapidité de l’information et son caractère souvent tragique peuvent nous laisser penser que l’humanité est définitivement plongée dans les ténèbres. Disciples du Christ, nous pouvons nous laisser gagner par le pessimisme et le désespoir. Que cette fête de Noël nous rappelle que nous sommes invités à « annoncer une bonne nouvelle » ! Osons, au sein de nos familles et de nos communautés chrétiennes, annoncer de bonnes nouvelles ! Prenons le temps de nous réjouir de ce que sont les uns et les autres ! Prenons le temps de nous réjouir de ce que chacun est capable de donner dans le quotidien ! Prenons le temps de nous réjouir des multiples engagements qui ont pour but d’humaniser le monde !

Que cette fête de Noël nous encourage à échanger de bonnes nouvelles ! Non pas parce que nous voudrions ignorer les difficultés du temps présent, mais parce que nous croyons que, depuis Noël, « la lumière brille dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean 1, 5).

À chacun et chacune d’entre vous, à vos familles et communautés chrétiennes, je souhaite un joyeux Noël !