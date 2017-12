Une abbatiale romane millénaire transformée en patinoire

Certes, elle est désacralisée, mais c’est un signe des temps de l’Eglise qui est en France :

"Pour ces fêtes de fin d'année, Bernay (Eure) s'est dotée d'une patinoire, jusqu'au 7 janvier. Jusque-là rien de surprenant, tant les collectivités territoriales sont nombreuses à proposer ce genre d'animation en cette période de l'année. En revanche, le lieu choisi sort bel et bien de l'ordinaire. C'est en effet dans l'église abbatiale millénaire que la structure a été installée ! L'Union commerciale de Bernay est à l'initiative de cette animation, qu'elle finance l'intégralité de l'animation. La Ville, de son côté, a mis à disposition ce lieu sacré et chargé d'histoire. Un des fleurons des abbayes romanes normandes et nationales.

« C’est une première en France, affirme Jérôme Brière, le président de l’association des commerçants de Bernay. Compte tenu du lieu, cela n’a pas été simple. Nous avons obtenu malgré tout toutes les autorisations nécessaires, notamment de la part des services des Bâtiments de France. Ce monument est emblématique de Bernay et de la fondation de la ville. Il y avait donc énormément de contraintes à respecter. »

Quelque 200 mètres carrés de piste ont donc été positionnés sous la nef de l’abbatiale. Mais pas question, en ce lieu, de faire fonctionner une patinoire traditionnelle avec un système de refroidissement d’eau transformée en glace. Le monument, classé depuis 1862, interdit ce genre d’installation. Des plaques de polyéthylène auto-lubrifiées ont donc été découpées sur mesure et assemblées les unes aux autres. […]

Quant à la communauté chrétienne locale elle semble s’accommoder de cette animation, installée en ce lieu autrefois sacré. Le diocèse n’a pas donné suite à nos sollicitations, mais du côté de la paroisse de Bernay, cela ne semble guère émouvoir : « Ce n’est plus un lieu de culte depuis très longtemps et ce n’est pas plus dégradant qu’un concert ou un salon du meuble, comme il peut y en avoir régulièrement… » […]”