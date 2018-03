Au pré-synode, Adrien Louandre prône “l’homosexualité positive”

Adrien Louandre, 23 ans et membre du MRJC, est présent au rassemblement pré-synodal des jeunes à Rome. Les trois cents jeunes présents à la réunion pré-synodale doivent rédiger un document commun préparatoire en vue du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui se tiendra cet automne. Adrien Louandre déclare sur RCF :

“Depuis son élection, je suis le Pape François alors que je n’étais pas encore baptisé. J’aime ses messages sur l’écologie, l’immigration, l’accompagnement des jeunes, une Eglise plus ouverte où la miséricorde est au centre. Vraiment, cette question d’ouverture est importante, notamment sur les homosexuels : il faut les intégrer, mais aussi leur permettre de vivre leur foi, dans une homosexualité positive. Concernant les jeunes, il y a des jeunes en souffrance, traumatisés, qui veulent rencontrer le Christ : comment entrer dans leur réalité? Je crois beaucoup à la théologie de la Croix, le Christ par son amour et par la Croix supprime la souffrance.”

Vous travaillez sur un texte préparatoire pour le synode, quels sont les éléments qui en émergent ?

“Il existe un consensus. Tout le monde s’écoute. Et cette question d’ouverture, aux athées, aux agnostiques, aux autres religions…”

Mais quid du dogme ?

“On note une bienveillance de chaque personne : je comprends ta réalité, donc je me range à ton avis. Ce qui est très présent, c’est la miséricorde. Je ne sais pas qui tu es, mais nous avons le même Père. Donc je t’aime et je t’accepte avec tout ce que tu es. C’est après que viennent le dogme et les règles.”