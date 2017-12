Aujourd’hui, c’est dans le mépris des médias pour cet enfant, que les chrétiens célèbrent Noël

De Mgr Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers :

Que veut dire Noël ? Noël veut dire naissance. C’est une naissance que nous fêtons, depuis plus de 2000 ans. Une naissance qui passe inaperçue, aujourd’hui comme il y a 2000 ans. Jadis, au premier « Noël », c’est dans la précarité et l’anonymat qu’est né Jésus à Bethléem, entouré de Marie et Joseph descendus de Nazareth à l’occasion d’un recensement. Aujourd’hui, c’est dans le silence de leur cœur, et dans le mépris des médias pour cet enfant, que les chrétiens célèbrent Noël. A cet enfant on a préféré le Père Noël, substitut commercial et laïc, dont le seul message est « ton argent m’intéresse », et on a transformé les enfants en supports publicitaires.

Que veut donc dire Noël ? Si on écoute les anges (ce sont eux qui parlent à Noël), cela veut dire : « Paix à tous, au nom de Dieu ». La naissance de cet enfant est, pour qui veut bien l’accepter, message de paix. Pourquoi ? Parce que, sans défense, sans pouvoir, ignoré de tous, né sur la paille d’une mangeoire, cet enfant est la présence de Dieu au milieu des hommes. Dieu qui renverse absolument l’image que l’on se fait de lui, et qui se fait si proche qu’on a du mal à y croire. Par cet enfant, Dieu offre sa paix à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Dans la crèche, comme sur la croix, Jésus ouvre ses mains désarmées qui sont, aux yeux des croyants, celles de Dieu lui-même. Pour une paix qui doit régner non par la force mais par l’amour.

Il n’est pas sûr que ce soit un bon calcul de chercher à gommer toute trace du Noël chrétien. La course aux cadeaux ne fait que cacher le vide de nos cœurs. Alors qu’avec ses mains vides, l’enfant de Bethléem est venu remplir les cœurs.