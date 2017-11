Et bientôt la messe face au dos du peuple ?

Le dimanche 29 octobre, Mgr Georges Pontier a présidé la cérémonie d’installation de l’équipe de jésuites qui a désormais en charge l’animation pastorale des églises Saint-Ferréol et Saint-Cannat dans le diocèse de Marseille. Avec le P. Steves Babooram, recteur, l’équipe est composée des PP. Pierre de Charentenay, Alain Feuvrier et Thierry Lamboley.

La célébration était présidée par Mgr Pontier entouré du P.François Boëdec, provincial de la nouvelle Province d’Europe occidentale francophone (EOF) et du P.Steves Babooram, recteur.

La messe s’est tenue sur un 3e autel, en plus du maître autel et de l’autel Paul VI face au peuple. Il est maintenant tout contre le peuple. Bientôt, on en verra un autre au milieu du peuple et pourquoi pas derrière le peuple ?