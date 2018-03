Bioéthique : l’Eglise passe la seconde

Selon le JDD

Il y a un peu de théorie du complot dans cet article. Mais c’est amusant. Voyez plutôt :

Le diocèse de Paris dévoilera lundi comment il compte sensibiliser les catholiques aux questions de bioéthique. Un livret d’information pour “comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique” sera distribué “massivement” dans les semaines à venir via les paroisses, mais aussi sur les bancs de l’Assemblée nationale. Editée à près de 120.000 exemplaires, cette brochure de 56 pages sera “accessible à tous”.

Mardi, le président du groupe de travail de l’épiscopat sur la bioéthique, Mgr Pierre d’Ornellas, a appelé les fidèles à s’investir dans les consultations citoyennes en martelant que “la bioéthique n’est pas l’affaire de spécialistes”. A l’appel de l’épiscopat, les diocèses se mobilisent : celui de Paris a programmé cinq soirées bioéthiques en présence du nouvel archevêque, Mgr Michel Aupetit, ainsi qu’un colloque sur “L’Eglise au service de la santé”, le 26 mai. Et une vidéo sur YouTube des évêques franciliens interpellera les internautes catholiques.

En février, la Conférence des évêques de France (CEF) avait annoncé son intention de s’engager “avec détermination” dans les débats durant les états généraux de la bioéthique. Un appel inédit “pour permettre aux catholiques de s’emparer de ces questions complexes”, se félicite Bruno Cazin, vicaire général du diocèse de Lille et ancien hématologue. “L’orientation donnée par l’épiscopat est de permettre le débat tout en mettant en avant les enjeux.” Avec l’idée de remettre doucement mais fermement ses adeptes dans le “droit chemin”? […]

L’Eglise catholique avait déjà “accompagné” la première révision des lois de bioéthique en 2011, mais elle s’était cantonnée aux couloirs du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ou de l’Assemblée nationale et à des rencontres informelles avec les responsables politiques. La loi sur le non-cumul des mandats et le renouvellement de la classe politique ont bousculé les équilibres et “centralisé” le travail de lobbying à Paris. Mgr Aupetit a été nommé “pour accompagner le président de la République” jusqu’au bout de son ou ses mandats et “tenter de tout faire pour l’empêcher de signer d’autres lois sociétales”, décode la revue spécialisée Golias, qui rappelle la proximité de cet ex-médecin, entré tard dans les ordres et nommé par le pape François, avec La Manif pour tous.

Après que le CCNE a rendu en juin un avis favorable à l’élargissement de la PMA, et en l’absence d’échéances électorales à venir, l’épiscopat a décidé d’organiser un dîner de la CEF réunissant responsables politiques, représentants de la société civile et du monde associatif, le 9 avril au collège des Bernardins, en présence du président de la République. Cette soirée exceptionnelle s’inscrit dans “une logique d’institutionnalisation amorcée il y a plusieurs années”, estime le sociologue des religions Philippe Portier. L’occasion pour la CEF de “réaffirmer la place de l’Eglise dans la société, dans le contexte d’une laïcité apaisée”.