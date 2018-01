Bioéthique et migrants sont liés

Le nouvel archevêque de Paris le déclare dans un entretien à La Croix :

Comme dit le pape François, tout est lié : il n’y a pas la bioéthique d’un côté et les migrants de l’autre. Les deux sujets sont aussi importants l’un que l’autre car ils posent exactement la même question : quelle société voulons-nous construire ? https://t.co/vhzzuqdIet — Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) 14 janvier 2018

Qu’est-ce à dire ? Que l’immigration est devenue un principe non négociable au même titre que le respect de la vie, c’est-à-dire que l’on ne peut s’y opposer, quelles que soient les circonstances, les causes et les conséquences ? Ou alors, ces deux phénomènes sont liés parce que d’un côté, la France tue 1 bébé sur 5 dans le sein de leur mère et de l’autre elle accueille, dans des proportions comparables, des immigrés qui viennent remplacer cette population manquante ?

Nous nous rangeons clairement sous la seconde hypothèse…