Le cardinal Barbarin au sanctuaire de Pontmain

C’est la première fois que l’Archevêque de Lyon venait à Pontmain. Il a présidé, mercredi 17 janvier, la messe pour le 147ème anniversaire de l’apparition de la Vierge dans le village du bocage mayennais. A l’issue de l’office, France Bleu Mayenne a rencontré quelques minutes le Cardinal Philippe Barbarin. Le Primat des Gaules a affirmé qu’il priait tous les jours pour les Chrétiens d’Orient. Et il a expliqué qu’il était sur la même ligne que le Pape François : pour l’accueil des migrants.

“Il y a une question d’équilibre politique. Je ne suis pas un homme politique. Ceux qui le sont, il faut le respecter, et ils doivent prendre leurs responsabilités. Ce que j’aime bien dans la façon dont a agi le Pape c’est qu’il ne fait pas de grands discours. Il a dit des choses très simples à savoir qu’il était possible d’accueillir, dans chaque paroisse du pays, une famille. Une communauté religieuse, une paroisse peut accueillir une famille. Je sais que François peut être critiqué même par les Chrétiens mais ça ne lui fait pas peur, il s’en fiche de ça ! C’est l’art du possible, le monde est chahuté et donc on ne peut pas dire ‘on s’en fout’ ce n’est pas possible”