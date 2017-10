Le cardinal Marx à la Catho de Lyon

Jeudi dernier, pour sa rentrée solennelle, l’Université Catholique de Lyon recevait le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et président de la Conférence épiscopale allemande pour une conférence sur « Le chemin de l’Europe – Aujourd’hui et demain ». Le lendemain, sur le campus Carnot, l’UCLy célébrait les 30 ans d’Erasmus +, lors d’une journée « ouverte à la cité », avait tenu à préciser le recteur Thierry Magnin.

Le 19 octobre, dans le cadre du cycle de conférence sur “Dieu des chrétiens et divin gnostique, L’homme est-il une étincelle divine ?”, Serge ABAD-GALLARDO, Architecte DPLG, ancien Franc-maçon (Loge du Droit Humain) parlera de Franc-maçonnerie ou Catholicisme : chemin initiatique ou vérité révélée ?

Pour cette rentrée 2017, les effectifs des formations initiales diplômantes augmentent de plus de 5 % pour atteindre 8 000 inscrits. Si l’on ajoute la formation continue, les auditeurs libres…, le chiffre monte à 12 000. « Tous les pôles, sauf la théologie, sont en progression, le droit plus que les autres », précise le père Magnin.

Parmi les nombreuses nouvelles formations, citons l’ouverture d’un Bachelor à l’ESDES, l’école de management de l’Université Catholique, qui intègre par ailleurs le Campus Région du numérique.

Côté faculté de droit, on note l’ouverture d’un diplôme universitaire « Juriste digital et Data protection certified education », une formation diplômante en 1 an.

Pour la faculté de lettres modernes, ouverture d’une préparation « Société et Politique », une formation d’un an pour préparer les concours des Instituts de sciences politiques.

Source