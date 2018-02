La CEF organise une dîner comme le CRIF

Il y avait le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, la rupture du jeûne de l’Aïd des musulmans ou encore la cérémonie des vœux de la Fédération protestante de France. Il y aura désormais la soirée au collège des Bernardins, lancé à l’initiative des membres du conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF), avec son président, Mgr Georges Pontier, et l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit. Cet évènement est destiné à «s’adresser de manière plus large» à l’État et à la société, selon Mgr Olivier Ribadeau Dumas, secrétaire général et porte-parole de la CEF.

«Il ne s’agit pas de faire du communautarisme. Mais nous pensons que la parole de l’Église peut avoir un impact dans une société où demeurent des injustices fortes»

Parmi les trois cents à quatre cents invités qui seront reçus, lundi 9 avril, sous la majestueuse voûte cistercienne du collège des Bernardins à Paris, sera présent le président français Emmanuel Macron, des responsables politiques, universitaires, chefs d’entreprise, personnalités de la culture et des médias, des personnes handicapées, des immigrés, et d’autres personnes en situation de précarité (des femmes enceintes en détresse ?…), L’Office chrétien des personnes handicapées, l’association Lazare, ou encore le Secours catholique sont partenaires de l’évènement. Et le MRJC ? Ou choisir la vie ?

Vincent Neymon, secrétaire général adjoint de la CEF, précise :

«Nous voulons mettre en avant ce que l’Église pense de la vulnérabilité et de la fragilité, alors que nous serons encore pendant les États généraux de la bioéthique. Il s’agira aussi de montrer que les plus fragiles sont notre trésor.»

La vulnérabilité, la laïcité, l’écologie intégrale et l’accueil des migrants (et des enfants à naître ?) font partie des sujets qui devraient être abordés.

Source