Des chants musulmans à l’église

À l’occasion du Mawlid Al Nabawîy (célébration de la naissance de Mahomet, dont on ignore s’il a réellement existé), l’Institut des cultures d’Islam a organisé, le vendredi 1er décembre, un concert de chants islamiques sacrés (sic) à l’église Saint-Bernard, dans le 18 ème arrondissement de Paris, en présence de la sénatrice de Paris Bariza Khiari. Un spectacle qui

“propose la rencontre de deux univers musicaux : le patrimoine traditionnel lyrique oriental, fait de psalmodies et d’improvisation, est revisité par des procédés d’inspiration contemporaine. Une création originale, où chants sacrés islamiques et chrétiens entrent en parfaite harmonie avec les sonorités de l’oud et du piano.”