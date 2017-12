Civitas perturbe une cérémonie oecuménique à Lyon

Une célébration œcuménique était prévue vendredi 1er décembre à 20 h 30 dans l’église Saint-Irénée de Lyon, point d’orgue aux commémorations du 500e anniversaire de la Réforme… Le thème était : « Du conflit à la communion, ensemble dans l’espérance ».

À peine la musique s’est-elle faite entendre que des « Je vous salue Marie » ont jailli des quatre premiers rangs…

Régine Maire, ancienne déléguée diocésaine à l’œcuménisme, a été choquée :

« L’un d’eux est monté sur sa chaise pour invectiver les participants. Il y a eu une sorte de flottement, puis le curé, des responsables engagés dans le dialogue œcuménique et même le cardinal Barbarin se sont approchés d’eux pour essayer de savoir pourquoi ils étaient là. Ils se sont heurtés à un mur ». « C’est dommage car ce devait être un temps fraternel et paisible, dans un cadre paroissial ». « Mêler la Vierge Marie à tout cela est bien triste. Et nos amis protestants étaient médusés ». « Peut-être faudrait-il une réflexion à l’échelle de la Conférence des évêques de France qui nous aide à savoir quoi faire ». « Car sur le moment, on est pris de court ».