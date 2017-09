Des Clarisses dans le diocèse de La Rochelle

Homélie donnée par Mgr Colomb le 9 septembre pour l’accueil des sœurs Clarisses du Rameau de Sion au couvent de Nieul sur Mer.

Le livre d’Osée est un magnifique contrat de mariage, beaucoup plus qu’un contrat, en fait, beaucoup plus qu’une institution, il décrit une alliance pour toujours. Il nous présente le sacrement du mariage à l’image de l’alliance entre Dieu et l’homme. «Tu seras ma fiancée et je t’apporterai la justice et le droit, l’amour et la tendresse, la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur ». Voici présentée l’alliance avec Dieu !

Sainte Claire est cette jeune fiancée qui à l’âge de 18 ans quitte sa famille le jour du dimanche des Rameaux 1212 pour vivre l’idéal évangélique de Saint-François, et vous, chères sœurs, qui vous inscrivez dans la suite de Sainte Claire et de tant d’autres sœurs, vous pouvez chanter avec le psalmiste : « le Seigneur m’a comblée de joie, alléluia, il m’a revêtue de sainteté ».

Quel est le secret de ce bonheur, mes sœurs, qui transparaît sur vos visages paisibles, dans vos bras ouverts accueillants, vos mains priantes, dans vos maisons silencieuses ? Tient-il dans vos personnes, ce secret ? Non, Saint-Paul dans la lettre aux Corinthiens nous le dit : «nous sommes des poteries sans valeur » ! Non, cette paix, ce bonheur, viennent de Dieu. C’est ce trésor dont parle Saint-Paul. Il n’est pas seulement source de beauté pour nos personnes, source de lumière pour nos communautés, pour notre Eglise, il est source de puissance. Source de puissance, parce que, éprouvés, désorientés, écrasés, vous persévérez. L’Eglise vit. L’esprit saint est plus fort que les épreuves qui nous assaillent.

Certes nous n’échappons pas à notre condition de créature, d’homme et de femme, et en ce sens Saint-Paul a bien raison de rappeler que « l’homme extérieur va vers sa ruine », mais il distingue dans notre humanité la partie visible, corporelle, mortelle et la partie invisible, spirituelle, éternelle.

Oui, soyons en certains, notre baptême vécu dans la foi a la faculté de nous renouveler sans cesse. Nous somme les hommes et les femmes d’une éternelle jeunesse !

Quel est le secret de cette jeunesse spirituelle ? Il est dans la demeure de Jésus : « Demeurez en moi comme moi en vous », nous dit le Seigneur qui prend l’image de la vigne et des sarments comme comparaison avec notre relation entre lui-même et les disciples que nous sommes. Demeurer en lui, en Jésus et que ses paroles demeurent en nous, c’est-à-dire que la Parole de Dieu nous habite, voilà le secret du bonheur, le secret de notre force, de notre fécondité, car ce qui fait la gloire du père c’est le fruit que nous donnons.

Merci, mes sœurs, de nous montrer le chemin de l’intimité avec le Seigneur, celui de la communion parfaite, celui de la fidélité. Mais interrogeons-nous ? N’y a-t-il pas à l’origine de ce trésor que vous portez, de cette intériorité sans ride, de cette joie inaltérable, de cette alliance, n’y a-t-il pas la séduction de Dame pauvreté ? C’est la pauvreté qui est votre trésor parce que vous êtes fidèles à Sainte-Claire : «J’ai toujours été attentive et passionnée pour observer et faire observer la sainte pauvreté ». La découverte de Dame pauvreté passe par une meilleure connaissance de nous même, l’homme sans Dieu n’est qu’un fruit sec, plein de suffisance, de verbiage, et sans avenir. L’homme trouve sa richesse en Dieu, en le servant, en le glorifiant, en l’aimant et la prière à laquelle vous nous invitez si souvent dans la journée et une déclaration d’amour !

Merci, mes sœurs, de continuer à faire de ce lieu béni un havre de prière silencieuse où l’homme intérieur qui est en nous vient puiser sa force et désaltérer sa soif.

La Prière de Sainte Claire d’Assise « Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde… » :