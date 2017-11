Colloque à Bayonne sur “Apprendre à aimer aujourd’hui”

L’Académie diocésaine pour la Vie organise, samedi 18 novembre un colloque intitulé “Apprendre à aimer aujourd’hui”. Ce colloque sur l’amour humain et l’éducation à l’amour réunit plusieurs intervenants qualifiés et expérimentés. Il aura lieu à Bayonne de 10h à 17h à la Maison diocésaine Saint-Léon (10 avenue Jean Darrigrand).

Il s’adresse à un public d’adultes et de grands adolescents mais est naturellement ouvert à tous (enseignants, éducateurs, responsables de mouvements, prêtres ou laïcs, pères et mères de famille, etc.).

Programme de la journée: