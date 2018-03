Combien de laïcs salariés dans le diocèse de Marseille ?

Le diocèse de Marseille comte 9055 donateurs en 2018 contre 9017 en 2016.

La rémunération des prêtres représente 20% des charges. Les salaires et charges des laïcs représentent 15 % des charges. A cela, il faut ajouter les frais de formation, aussi bien pour les prêtres, séminaristes, que pour les laïcs. Ensuite, viennent les charges liées à l’activité pastorale : les subventions versées aux différents services (catéchèse, aumôneries, jeunes, familles…) et mouvements (communication –radio, action catholique, caritatifs…) et les frais de fonctionnement (fluides, assurances, loyers, bureautique, maintenance, entretien).