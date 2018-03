Comment le diocèse de Nantes déçoit les jeunes catholiques

Le Salon beige a interrogé le jeune Etienne Blin, du diocèse de Nantes, qui a échoué, avec deux amis, à monter un bar catho, comme il en existe déjà à Toulon, Lyon, Lille et ailleurs. Il semble que la jalousie d’une autre association, qui n’a de catholique que le nom, ait empêché l’affaire de se monter. A cela il faut ajouter la frilosité du diocèse, qui lance des initiatives pour faire bouger l’Eglise mais qui ne se bouge pas plus que ça :

La condition était que le diocèse nous fournisse le lieu. Un lieu était parfait et disponible : L’Ecclésiole en plein centre-ville de Nantes à côté de l’Eglise Sainte Croix. Le diocèse est propriétaire des lieux et nous avions carte blanche à condition d’avoir les autorisations nécessaires :

Les sœurs qui habitent juste au-dessus de l’Ecclesiole, ainsi que le curé de la paroisse Sainte-Croix.

Le préfet qui a donné son accord pour la dérogation d’une licence 4 à côté d’une église (chose qui aujourd’hui est interdit en France) une chance incroyable !

Mais nous étions en face du « passage Sainte Croix », une association à l’initiative de Mgr Denis Moutel (à l’époque vicaire général) financé en partie par le diocèse. C’est un musée qui a pour but d’évangéliser grâce à l’art. Cependant ce dernier n’a pas souhaité notre présence car nous avions l’étiquette catholique. A notre grande surprise ! Car nous pensions même à une future collaboration. (bar catho + musée catho ?)

Pour comprendre, depuis que cette association existe (10 ans) le conseil d’administration a évolué et est composé aujourd’hui à majorité de personne non-catholiques, je dirais même « anti-catho » car ils souhaitent enlever l’esprit d’évangélisation au sein du musée. (Ce qui est pour moi déjà le cas aujourd’hui) Nous avons donc été rejetés par cette majorité.

Malheureusement, des lieux comme ça sont rares et le diocèse n’avait rien d’autre de disponible.

L’évêché vous a-t-il aidé dans ce projet, à la conception et lorsque les difficultés ou les oppositions sont apparues ?

NON ! Le concept « JEM Innov’ » a été un vrai coup de pub, mais après plus rien… Et pour être honnête le diocèse était même moins accueillant que la mairie de Nantes. Heureusement que nous avions les animateurs de JEM Innov’ pour nous aider ! (qui n’a rien à voir avec le diocèse). Le diocèse n’a pas souhaité concilier ou s’opposer à la décision du passage Sainte Croix. Enfin l’évêque n’a pas souhaité nous recevoir pour trouver une autre solution. Face à cette grande déception, nous avons donc décidé d’abandonner l’idée.