Au-delà du scandale, l’abbé Daniel Duigou, curé à l’église Saint-Merry à Paris, répand la confusion, l’hérésie et le relativisme au sein de ses fidèles. Il a publié Lettre ouverte d’un curé au pape François. Progressiste et pro-avortement, cet ancien journaliste bénit les paires homosexuelles et les personnes divorcées remariées. Il envisage la possibilité de prêtres mariés ou de femmes ordonnées.