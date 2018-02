Le communautarisme menace de certains médias

Anecdote amusante mais caractéristique d’un petit milieu catho : RCF a organisé un “débat” sur le risque identitaire et présente l’affaire ainsi :

Le communautarisme menace notre société – et aussi les catholiques. Or suivre le Christ c’est oser aller vers l’autre, quels que soient son éducation et son milieu social.

Pour en parler, quelques représentants de ce milieu de l’entre-soi :

François Huguenin auteur du “Le pari chrétien” (éd. Tallandier) e

Patrice de Plunkett sans doute l'auteur le plus sectaire, qui vient de publier : "Cathos, ne devenons pas une secte" (éd. Salvator)

Denis Moreau, auteur de "Comment peut-on être catholique ?" (éd. Seuil), qui pense que le risque identitaire est une "menace de recroquevillement, d'installation dans une mentalité consanguine de forteresse assiégée". Or "être entre-soi, penser tous pareil et se dire qu'on a raison", voilà qui est "dangereux" et "même anti-évangélique".

Et ces personnes déclarent en gros :

Suivre le Christ, “ça peut nous mener vers des gens ou des lieux qu’on n’aurait pas vraiment envie de fréquenter en raison de notre éducation ou de notre milieu”

Evidemment, Laurent Dandrieu devait avoir une séance de poney et Julien Langella était certainement bloqué dans les transports en commun. On n’ose pas imaginer que ces deux auteurs n’aient pas pu être invités à discuter avec les professionnels du dialogue et de l’ouverture à l’autre…