Consécration du diocèse d’Avignon au Cœur Immaculé de Marie

Monseigneur Cattenoz, archevêque d’Avignon consacrera son diocèse au Cœur Immaculé de Marie ce 8 décembre. Il a invité chaque curé à consacrer leurs paroisses au Cœur Immaculé de Marie.

Chaque jour de la neuvaine précédent ce 8 décembre, les diocésains sont invités à réciter la prière ci-dessous, écrite par le Cardinal Sarah pour cette année 2017 :

Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints, Médiatrice de toutes grâces,

nous trouvons refuge et protection auprès de Votre Immaculé, car vous êtes notre Mère.

Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de Fatima,

de savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs.

Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché pour que tous les hommes,

sauvés par le sang de votre Fils versé sur la Croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs frères.

Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur

le triomphe de votre maternelle Miséricorde.

Ainsi soit-il.