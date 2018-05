Cours de dialogue inter-religieux en Alsace ?

Devant la désaffection à l’égard des cours de religion dans les écoles publiques alsaciennes, protestants et catholiques proposent une « éducation au dialogue interreligieux » à laquelle s’associeraient les cultes israélite, musulman et bouddhiste !

En élémentaire public, environ 49 000 élèves, soit 47 %, sont inscrits en cours de religion en Alsace. Au collège et au lycée, ils ne sont plus que 14 470 élèves, 13 %. Pour Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg, cette situation nécessitait une réaction:

« essayer de se mettre à l’écoute des besoins de la société d’aujourd’hui ».

Sic.

Mais le pasteur Christian Krieger, vice-président de l’Union des églises protestantes d’Alsace Lorraine (UEPAL), va plus loin car, selon lui, les attentats de 2015 ont renforcé « la conviction qu’il fallait contribuer en tant que cultes à la fraternité au cœur de la République »…

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un cours d’éducation au dialogue interreligieux et interculturel (EDII). Au programme:

« relever les convergences et divergences de quelques pratiques religieuses » en 5e,

« s’intéresser à la distinction entre +savoir+ et +croire+ » en 3e,

« analyser le sens de quelques fêtes religieuses » en terminale.

Une expérimentation sur un an dans douze lycées et collèges d’Alsace doit encore obtenir le feu vert de l’Éducation nationale. L’UEPAL et le diocèse, avec les grands rabbins du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le président du conseil régional du culte musulman d’Alsace (CRCM), celui de l’association des bouddhistes d’Alsace, ainsi que 25 élus régionaux, viennent d’écrire au ministre Jean-Michel Blanquer afin « de pouvoir expérimenter » ces nouvelles orientations qui répondent « à un réel besoin au regard de la pluralité religieuse que connaît notre société ».

En Moselle, l’évêque de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize, conteste le projet, nous l’avons déjà souligné sur ce blogue. Il serait intéressant d’organiser un débat entre lui et Mgr Kratz sur ce sujet…