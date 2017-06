Vous croyiez que cela n’existait plus ?

Mais si : les cubes sont de retour aux messes dominicales ! Après Macron et la France, le diocèse de Nantes est arc en ciel. C’est lui-même qui le dit.

Chaque cube représente toute la vie d’un mouvement, d’une association, d’une communauté, d’une paroisse. Des chrétiens en marche… convergent vers l’autel en procession joyeuse et dansante. Le quintet de cuivre cadence cette belle marche symbolique. Sic. Sur les faces colorées de chaque cube : un logo, une phrase de l’évangile, des dessins d’enfants, des photos. C’est beau comme les années 70. Arrivés devant l’autel, les cubes se retournent et présentent les couleurs bleu, jaune et orange du diocèse.

Nombreux sont ceux qui n’ont pas pu profiter pleinement de ce spectacle. La chance.