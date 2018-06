De l’arbitre de foot à l’évêque

Mgr Dominique Lebrun, évêque du diocèse de Rouen, est un ancien arbitre de football. Une profession qu’il a exercée pendant 13 ans. A l’heure de la coupe du monde de football, il répond à RCF :

“Il me reste des souvenirs de joie. Plus qu’un sport, c’est une joie, c’est un jeu que j’ai beaucoup apprécié. La beauté de ce jeu si simple qu’est le football. C’est vraiment le type d’activité qui n’est pas sophistiqué. Les populations les plus pauvres, comme les plus riches, jouent au football”.

“Quand on est arbitre, on est relativement seul. Il ne faut pas oublier les juges de touche, l’encadrement, mais on prend la décision seul. Et l’évêque prend de temps en temps des décisions, avec une équipe, mais qu’il assume et qu’il doit prendre lui, personnellement”.