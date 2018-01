Le déjà cardinal Michel Aupetit

C’est seulement à 18h30, dans moins d’une heure à l’heure où j’écris ce post, que Mgr Michel Aupetit deviendra archevêque de Paris, mais certains le voient déjà cardinal… Et il ne s’agit pas de n’importe quel journaliste inculte : on lit ça même dans le journal de Paris Notre Dame.

Et le Figaro a publié une annonce de l’archevêché de Paris annonçant que « la messe solennelle de l’Epiphanie sera célébrée en la cathédrale de Paris ce dimanche 7 janvier 2018 à 18h 30 » et qu’elle sera « présidée par le cardinal Michel Aupetit, archevêque de Paris ». A priori, ce n’est pas le Figaro qui est fautif, mais l’annonceur qui a payé l’encart et l’a rédigé, à savoir le chanoine Launay :

Evidemment, le pape François est libre de nommer rapidement Mgr Aupetit cardinal, mais la tradition demande qu’il attende que son prédécesseur le cardinal Vingt-Trois, ne soit plus électeur, à 80 ans, soit dans 5 ans…