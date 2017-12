Les délégués diocésains sur la Famille sont-ils intéressés par le mariage entre catholiques ?

La session nationale des DDPF aura lieu lundi 29 janvier 2018 : « Le défi de la proximité : familles et paroisses en dialogue ». Elle est ouverte aux DDPF, et à un membre de l’équipe sous réserve de place. Vous trouverez en p.j. son argumentaire, les détails pratiques ainsi que le lien pour l’inscription en ligne, possible jusqu’au dimanche 21 janvier inclus. Je rappelle que ce sont des inscriptions individuelles : un formulaire par personne.

Réception d’Amoris laetitia. Nous avons appris que le pape François avait donné la qualité de magistère authentique à l’échange de lettres qu’il avait eu en septembre 2016 avec les évêques de la région de Buenos aires, à propos de leur projet pastoral pour l’accompagnement des personnes divorcées remariées. Cela renforce la portée doctrinale de cet échange de lettres, qui est en p.j. dans une traduction de la documentation catholique. Je rappelle que le pape avait alors salué cette proposition, écrivant entre autres « Cette lettre convient tout à fait. Elle explicite pleinement le sens du chapitre VIII d’Amoris laetitia. Il n’y a pas d’autre interprétation. Et je suis sûr qu’elle fera beaucoup de bien ».

Préparation au mariage. La part des mariages mixtes- d’un(e) baptisé(e) catholique et d’un(e) baptisé(e) non catholique – et des mariages dispars -d’un(e) baptisé(e) catholique et d’un(e) non baptisé(e)- croît régulièrement. Le service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) de la CEF a publié un numéro de sa revue « en dialogue » sur les mariages islamo-chrétiens aujourd’hui. Vous trouverez ce dossier, accompagné de plusieurs autres ressources sur leur site : http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/mariage-islamo-chretien/ .

Nouvelles de la RMF Dublin 2018. Les Irlandais traduisent peu à peu en français les articles de leur site internethttp://www.worldmeeting2018.ie/fr/About , les approximations linguistiques disparaissent progressivement. Les diocèses de Rouen, Strasbourg, Carcassonne, d’autres aussi, préparent activement une participation à cet évènement important. Qui d’autre? Merci de me partager vos projets en la matière.

Famille et précarité. Une nouvelle maison des familles a vu le jour au Havre. Elle nous remet en mémoire l’appel à prendre soin de toutes les familles, en particulier les plus pauvres. Voir ici : http://www.maisondesfamilles.fr/nos-maisons-des-familles/le-havre-des-familles/

Soutenir la vie conjugale. Les équipes TANDEM (des équipes Notre –Dame) ont de nouveaux responsables nationaux, Hervé et Odile Canneva et un nouveau site tout beau : https://equipestandem.org/ .