Le denier du diocèse de Rennes

Pesant trois millions d’euros, le denier représente un tiers des ressources du diocèse de Rennes. La campagne de 2016 s’est élevée à 3,13 millions d’euros. Ces sommes contribuent intégralement à verser le traitement aux prêtres et religieux en activité dans les paroisses, régler leurs cotisations maladie et retraite et financer les maisons de retraite des prêtres retirés.

Cela finance 241 prêtres en activité (le salaire mensuel net d’un prêtre est de 910 € et son « coût de revient » annuel pour le diocèse d’environ 20 000 €) et 63 prêtres retirés; Il faut ajouter celle des futurs prêtres (douze séminaristes actuellement), les salaires des 88 employés de paroisses et de presbytères et les salaires des 67 laïcs en mission pastorale. Au total, les effectifs du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo comptent plus de 400 personnes. Le budget diocésain grimpe même à près de 9 millions d’euros quand on ajoute les frais de fonctionnement des paroisses. Ces derniers sont principalement couverts par les quêtes (2,2 millions d’euros), les offrandes de cérémonies (1,4 million d’euros). Les legs, en baisse, pèsent encore 900 000 €.

On ne sait pas si parmi les 88 employés et les 67 laïcs, il y a des membres du MRJC…

Par ailleurs, le diocèse finance la fabrication de 4 statues, qui seront installées dans les pendentifs de la croisée du transept de la cathédrale. Laurent Esquerré, l’artiste sélectionné, va les sculpter en Italie. L’ensemble doit être inauguré pour Noël 2018. Le père Bernard Heudré, curé de la cathédrale et historien de l’Église au séminaire Saint-Yves, explique le projet :