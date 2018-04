Des fidèles portent plainte auprès du Saint-Siège contre leur évêque

Cela se passe en Allemagne, mais on peut imaginer la même chose en France… :

Après les malversations financières qui ont fait perdre au diocèse allemand d’Eichstätt, en Bavière, environ 60 millions d’euros, un groupe de catholiques a décidé de porter plainte auprès du Saint-Siège contre leur évêque Mgr Gregor Maria Hanke. La lettre datée du 18 mars 2018 a été adressée au cardinal Benjamin Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé ainsi qu’au nonce apostolique à Berlin.

Les fidèles reprochent notamment à leur évêque d’avoir manqué à son « devoir de vigilance » en nommant un « directeur des finances incompétent qui s’est empêtré dans des prêts immobiliers controversés » aux Etats-Unis.

Selon l’agence de presse allemande KNA, Mgr Hanke s’est dit « satisfait de pouvoir connaître exactement les reproches qui lui sont adressés » et qui circulaient jusqu’à présent « sous forme de rumeurs et d’accusations anonymes ». KNA rappelle aussi que la justice allemande a été saisie de l’affaire et qu’elle mène actuellement son enquête.