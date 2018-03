Le devenir du Monastère des Augustines à Tréguier

Communiqué de Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier :

Le monastère des Augustines est un lieu important dans le patrimoine spirituel et culturel de Tréguier.

En 1996, le site fut racheté par le diocèse à la communauté des Sœurs Augustines et confié à la Communauté du Foyer de charité de Tressaint, pour l’animation d’un centre spirituel jusqu’en 2007.

Depuis plus de 10 ans, les locaux et le jardin de 10.000 m2 sont très peu utilisés. Seules, la paroisse de Tréguier et la communauté pastorale Saint Tugdual habitent les lieux, occasionnellement pour des rencontres de catéchisme ou des pèlerinages de jeunes, régulièrement pour le culte dans la chapelle Sainte Marie-Madeleine.

Dans la même période, le diocèse a réalisé les dépenses indispensables à la sauvegarde du site.

Pour mieux sauvegarder le monastère des Augustines, nous souhaitons réfléchir à son avenir, dans une utilisation conforme à l’âme de ce lieu, marqué par la pensée et l’action de Saint Yves pour la justice, et par l’attention aux malades et aux pauvres.

C’est pourquoi une importante mission d’étude est confiée à Claire Ollivier et Aline Marechaux du cabinet ANESTI. Entre mars et juillet, la mission comportera l’écoute de nombreuses personnes et groupes, l’étude des atouts et des faiblesses du site, l’insertion du site dans la ville de Tréguier et dans le Trégor, la recherche de partenaires pour d’éventuels projets.

Un comité de pilotage a été constitué, avec notamment la présence de l’abbé Guillaume CAOUS, curé de Tréguier, et de Monsieur Loïc BLIN, économe diocésain.