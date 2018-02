Un dimanche de carême aux allures de printemps

D’un lecteur :

Hier, premier dimanche de carème, Marseille. Il existe en centre ville une magnifique église depuis quelques années très bien restaurée avec la bienveillance de la mairie et l’efficacité de sa responsable aux cultes. Cette église se nomme Saint-Charles. Marseille a toujours été une ville peu militante, et en matière de Tradition, (hormis la FSSPX, merci à eux), toujours complexe. Il y a quelques années, de façon étonnante et pertinente, Mgr Pontier décida de dédier cette église de façon exclusive à la célébration du rit de toujours. Les premiers temps ont été complexes, lors de l’ouverture de cette église fermée à l’époque nous avions trouvé au centre de la nef des parpaings… Nous étions 20 ou 30, un prêtre désigné mais dépassé, et les choses se sont organisées. Puis la paroisse a été confiée à la congrégation de M. l’abbé Loiseau. Et donc hier une vision d’espoir. Quadra, j’ai vu les années où l’on nous a redonné l’espoir. La fierté d’être catho et nous conviant à l’exigence et la sainteté. Depuis les JMJ, les paroles de Jean-Paul II, l’enseignement de Benoit XVI. Le maintien devant l’opposition d’un Mgr Lefebvre, Le combat d’un Dom Gérard. Et là, j’ai eu une pensée pour tous nos amis. Les heures de scoutisme, les pas vers Chartres, les conférences et les topos… J’ai vu hier une église ou il y avait 600 personnes. Des poussettes et des trottinettes par dizaine. Moyenne d’àge, hors enfants, 35 ans. Nous avons maintenu, dans la douleur, mais aujourd’hui le monde vous appartient. Prenez-le. Et les familles vues étaient de ma part ni issues du scoutisme ni de la politique, mais cette génération que l’on a vu se lever pour La manif pour Tous. Ce simple dimanche de carême, dans ce diocèse sinistré était un printemps. Pour notre Eglise.