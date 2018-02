Dîner bioéthique à l’Elysée : le grand rabbin est direct

Extrait du compte-rendu par La Vie de ce dîner à l’Elysée où différents représentants religieux étaient invités :

Michel Aupetit en est resté à son expérience de médecin, de ce qu’il a pu observer des soins palliatifs, insuffisamment développés, pour faire valoir le point de vue de l’Église catholique. Pourtant ce n’est pas l’archevêque de Paris mais le Grand rabbin de France qui a mis les pieds dans le tartare mi-cuit de langoustines aux agrumes, le filet de daurade au curry et la douceur citron praliné. Haïm Korsia a parlé d’« assassinat » et raccroché le débat sur l’euthanasie aux camps de la mort, provoquant quelques remous autour des verres de Corton grand cru 1999. Selon son entourage, le grand rabbin Korsia a dit : « Toute l’éthique médicale est basée sur le refus absolu de ce qui s’est passé dans les camps de la mort et plus particulièrement à Auschwitz ».